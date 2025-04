Andréa Cavalheiro canta sucessos do ícone musical Sade Adu no Grezz

Nesta quarta-feira (9), a cantora brasileira Andréa Cavalheiro sobe ao palco do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) para prestar uma homenagem a um dos maiores nomes do soul de todos os tempos. A partir das 21h, a artista interpreta uma série de clássicos que marcaram a carreira da artista Sade Adu, que fez história com sua música durante os anos 1980 e 90.



No repertório, estão sucessos como Your Love Is King, Smooth Operator, Jezebel, Is It a Crime, entre outras canções que marcaram a carreira da cantora. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, e custam entre R$ 35,00 e R$ 90,00.



A cantora nigeriana Sade Adu, famosa por seu estilo musical singular, consolidou-se como uma das mais bem-sucedidas artistas de soul, jazz e R&B de todos os tempos. De acordo com Andréa, é uma grande honra ter a possibilidade de interpretar o trabalho da vocalista. "Cantar Sade é uma experiência intensa e emocionante. Sua voz tem uma suavidade hipnótica, e suas canções carregam um misto de sofisticação e emoção que tocam profundamente. Interpretar esse repertório é um presente e um desafio que me enche de alegria", afirma.