Marcelo Corsetti faz show dedicado a The Police na sexta-feira

Nesta sexta-feira (8), às 21h, o Grezz (rua Almirante Barroso, 328) apresentará um show dedicado ao repertório de The Police e Sting. Os músicos gaúchos Marcelo Corsetti, Dani Vargas, Cristiano Ludwig e Henrique Mello se reúnem no palco para interpretar, em versões instrumentais, as canções do grupo e do compositor britânico, trazendo uma fusão entre jazz e elementos da música regional do Rio Grande do Sul. Os ingressos variam de R$25,00 a R$50,00 e estão disponíveis no Sympla.Marcelo Corsetti, com 12 álbuns gravados, já colaborou com nomes como Bebeto Alves e Adriana Deffenti. Dani Vargas, ex-integrante da Orquestra Sinfônica de Manaus, possui parcerias com artistas como Paulinho Cardoso. Henrique Mello, que iniciou a carreira aos 16 anos, já se apresentou com Tiago Ferraz e Kiko Freitas. Por fim, Cristiano Ludwig, mestre em jazz performance, estreou sua primeira turnê europeia em 2020.