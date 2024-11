Francisco el Hombre se apresenta na Capital

O Francisco el Hombre, uma das bandas mais enérgicas da música brasileira contemporânea, retornará a Porto Alegre. O grupo, que recentemente comemorou uma década de história com o projeto 10 AÑOS (2023), vai subir ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), na sexta-feira (8). A festa se inicia às 23h com a presença de DJs, e a banda está prevista para subir ao palco por volta da 1h com a turnê Hasta el Final. Os ingressos partem de R$65,00 no Sympla. Baseada no disco homônimo que chegou às plataformas de streaming em maio, a excursão é a última antes de um hiato – ou siesta criativa. Evidenciando aquilo que o quinteto construiu com os seus fãs, ao mesmo tempo em que encoraja os músicos a entender as suas individualidades, o registro tem alguns singles de destaque, como O Que Existe é o Agora, O Ensimesmado e Outono. Já Andei Só, uma releitura do Natiruts, contou com a participação do coletivo argentino La Delio Valdez. Além das faixas novas, a banda não deixará nenhuma das suas composições famosas de fora do repertório, como Calor da Rua, O Tempo é Sua Morada e Triste, Louca ou Má, indicada ao Grammy Latino 2017 na categoria melhor canção em língua portuguesa. Na estrada desde 2013, o Francisco el Hombre é capitaneado pelos irmãos Sebastianismos e Mateo Piracés-Ugarte. O grupo, que soltou dois EP's antes de estrear com o álbum SOLTASBRUXA (2016), chamou a atenção de muita gente por conta da sua mistura de estilos, incorporando música latina, MPB e indie rock. Além de Sebastianismos (vocal/bateria) e Mateo Piracés-Ugarte (vocal/violão), a banda conta hoje com LAZÚLI (vocal/percussão), Andrei Kozyreff (guitarra) e Helena Papini (baixo).