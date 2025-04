Jorge Vercillo canta MPB no teatro do Bourbon Country

A nova turnê JV30, do cantor Jorge Vercillo, passará pela cena cultural de Porto Alegre na noite deste sábado (12). A partir das 21h30min, o público poderá assistir uma apresentação do dono de uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira, realizada no Teatro do Shopping Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos para o espetáculo já estão esgotados.



Com uma trajetória de mais de 30 anos, Jorge Vercillo está consagrado na cena musical brasileira. O cantor, que já lançou 15 álbuns inéditos em sua carreira, conseguiu conquistar prêmios prestigiados ao longo de sua carreira, como o Grammy Latino, o Disco de Diamante e o Disco de Platina.



Na apresentação deste sábado, o cantor pretende interpretar grandes hits de sucesso de sua carreira, independente do momento da trajetória em que tiverem sido compostos. Entre eles, destacam-se canções como Que Nem Maré, Homem Aranha, Monalisa, Final Feliz, entre outros clássicos.