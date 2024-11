Otto comemora 15 anos de clássico no Bar Opinião

Otto, uma das figuras mais criativas e elogiadas da música brasileira contemporânea, retornará a Porto Alegre com um show especial. Comemorando os 15 anos do clássico Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos, o cantor e compositor vai se apresentar mais uma vez no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), na quinta (7) às 22h30min. Os ingressos partem de R$70,00 no Sympla.



Com mais de três décadas de estrada, o artista nascido no sertão pernambucano experimenta diversos estilos, explorando referências do manguebeat, do rock, da música eletrônica e da MPB. Aclamado pelo jornal The New York Times, Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos conta com algumas das músicas favoritas dos seus fãs, como Crua, Janaína, 6 Minutos e Filha. Os hits dos seus outros álbuns – como Samba pra Burro (1998) e Ottomatopeia (2017) – também estarão no repertório.



Ex-percussionista da Nação Zumbi e do Mundo Livre S/A, Otto iniciou a sua trajetória solo em 1998. Absorvendo influências do manguebeat, do rock, da MPB e da música eletrônica, o artista rapidamente se tornou uma das sensações da cena nacional contemporânea, com discos elogiados pela Associação Paulista de Críticos de Arte e por publicações renomadas, como a Rolling Stone.



Em 2009, Otto soltou aquele que é considerado o melhor disco da sua carreira. Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos reúne diferentes ritmos musicais, representados pela mexicana Julieta Venegas, pela paulistana Céu e pelos pernambucanos Nação Zumbi e Cordel do Fogo Encantado. Com o seu título inspirado no clássico A Metamorfose de Franz Kafka, o registro foi acompanhado de uma turnê, com datas também no exterior. Otto foi, inclusive, um dos primeiros brasileiros a se apresentar no Lincoln Center, um dos mais importantes espaços culturais de Nova York.



Além de se dedicar à sua própria discografia, o cantor também se envolveu com a trilha sonora de diversos filmes – como Amarelo Manga (2003) e O Homem que Desafiou o Diabo (2007) – e à televisão, tendo apresentado o programa Minha Vida é a Minha Cara no canal Fashion TV Brasil. O seu trabalho de estúdio mais recente se chama Canicule Sauvage e saiu em 2022.