Léa Freire lança documentário e faz show no Espaço 373

No domingo (10), Léa Freire faz única apresentação no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) acompanhada de Pedrinho Figueiredo (flauta), Leonardo Bittencourt (piano), André Mendonça (baixo) e Lucas Fê (bateria). O show inicia às 19h30min e os ingressos custam de R$50,00 a R$120,00 no Sympla.Ela chega a Porto Alegre com a turnê do premiado documentário A Música Natureza de Léa Freire, de Lucas Weglinski, que, na sexta (8), tem exibição do filme, bate-papo e a oficina gratuita Percepção para Improvisação, no Centro Cultural da UFRGS. Sempre que tentam traduzir o trabalho musical de Léa Freire, a comparam com homens. Ser referência feminina neste gênero ainda é mata fechada, na qual Léa e outras poucas mulheres abriram, e abrem, caminho munidas de seus instrumentos e sensibilidade.Sua autenticidade se deve muito ao fato de ser livre, genuína e tocar seu tempo e seu lugar de forma única. A música é natural como um sexto sentido para a artista. Talvez herança do ouvido absoluto da mãe, que se dizia pianista amadora, confundindo a mente dos concertistas com suas despretensiosas e chocantes aparições de alta performance. Também de forma modesta e simples, Léa é ancestralmente deslumbrante. Escuta cores, vê harmonias, melodias e ritmos em paisagens partituras.