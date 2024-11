Concerto de novembro da Orquestra Jovem do RS ocorre nesta terça-feira

Nesta terça-feira (5), a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS) fará uma apresentação com orquestra e a participação dos solistas Allan Viana (trompete) e Guilherme Camargo (trombone). O evento será no auditório do Palácio da Justiça (Praça Mal. Deodoro, 55), a partir das 19h, com entrada gratuita. A atividade faz parte da temporada de concertos de 2024.



No concerto serão apresentadas obras como a Sinfonia nº 8 Inacaba (F. Schubert), Variações Enigma Nimrod (E. Elgar), Concertino para trompete (com Allan Viana) e Concertino para trombone (com Guilherme Camargo). A regência será dos maestros Telmo Jaconi e Davi Coelho.