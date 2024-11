CRÊ TINAS prestam homenagem a Fernando Corona nesta sexta

O trio CRÊ TINAS se apresentará nesta sexta-feira (1) no Grezz (rua Almirante barroso, 328) a partir das 21h. CRÊ TINAS são três mulheres acompanhadas de quatro músicos que ousam subir aos palcos desde 2017, para falar e cantar histórias que iluminam assuntos complexos da pauta feminina, costuradas com humor, audácia e ironia. Os ingressos partem de R$50,00 no Sympla. Prazer, CRÊ TINAS Avoando com Fernando Corona é um show que inclui MPB, originalmente revisitada e canções autorais com criação coletiva, apresentadas com a usual alegria e sarcasmo, marcas registradas do grupo. O destaque desta noite será de celebração por vários motivos. O primeiro deles é uma singela homenagem pelo convívio e parceria criativa com Fernando Corona. O músico, compositor, cronista de acidez cirúrgica e com humor inigualável deixou sua marca preciosa em canções do repertório das CRÊ TINAS. O segundo é o lançamento do EP nas plataformas digitais de três canções compostas com Corona, além da canção com a musicista e cantora Kiti Santos. O evento também conta com a apresentação de duas canções inéditas com Corona, Pessoas e Paixão Canibal. Cláudio Levitan e King Jim serão os convidados da noite, para uma participação especial. No repertório, músicas como Cremes Anti-idade, Poesia "Ranço de Mãe", Tango da mãe, Ser CRÊ TINAS, Pessoas e Paixão Canibal.