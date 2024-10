Expresso 25 apresenta sucessos de Tom Jobim e obras em alemão nesta quinta

No ano em que completa 60 anos de fundação, o grupo musical Expresso 25 apresenta o espetáculo Suíte Tom Jobim (rumo à Alemanha) nesta quinta-feira (31), às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). A apresentação, que conta com direção artística, regência, arranjos e o piano do maestro Pablo Trindade-Roballo, além da direção cênica de Deborah Finocchiaro e os figurinos de Antonio Rabàdan, reúne 40 artistas no palco em um programa que conta com o repertório de um dos maiores compositores da música brasileira e com peças que celebram o Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. Os ingressos para a apresentação custam entre R$30,00 e R$90,00 e podem ser adquiridos no site do teatro.Na noite especial, o público poderá aproveitar sucessos do maestro soberano, como Desafinado, Insensatez, Águas de Março, Wave, Corcovado e Chega de Saudade, além de três peças em idioma alemão: Neigen sich die Stunden, conhecida música de despedida do austríaco Lorenz Maierhofer para vozes mistas; Abendlied, tema sacro do germânico Josef Rheinberger; e Die Gedanken sind Frei, canção sobre a liberdade de pensamento que se popularizou a partir do século XIX. As interpretações serão feitas pelas 36 vozes que fazem parte do Expresso 25, acompanhadas pelo contrabaixo de Everson Vargas, o violão de Breno Irigoyen, a bateria de Ricardo Arenhaldt e a marimba de Eduardo Linn. O espetáculo Suíte Tom Jobim estreou em 2022 e, desde então, tem levado o grupo a diferentes cidades do Brasil e do exterior - inclusive, tem apresentação confirmada na Alemanha em 2025. A montagem foi criada para homenagear um dos maiores expoentes da música brasileira, responsável por internacionalizar a bossa nova, e que tem grande importância na formação musical do maestro Pablo Trindade-Roballo. Para a apresentação, Pablo selecionou 18 obras de Jobim.