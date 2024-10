The Travellers leva country-rock ao palco do Grezz

A banda The Travellers se apresenta no Grezz (Almirante Barroso, 328) nesta quinta (31), às 21h. Com mais de 25 anos de trajetória, o grupo apresenta versões de grandes clássicos do country-rock, executadas por Décio Andrade (vocal e baixo), Adrianne Simione (vocal, guitarra, lap steel e banjo), Paulo Dutra (vocal, violão e harmonica), Luciano Reis (vocal, violino, guitarra e bandolim), Mario Guido Mondin (bateria).Relembrando o estilo dos anos 1970, a característica principal da banda são os arranjos vocais, convidando a plateia a uma viagem sonora por baladas on the road, histórias de cowboys urbanos e belas canções, apresentadas pelos personagens vindos diretamente do velho oeste norte-americano.Os ingressos variam de R$ 30,00 a R$ 80,00 e estão disponíveis no Sympla ou no local, no dia do evento, sujeito à disponibilidade.