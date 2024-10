Coletivo francês Nouvelle Vague se apresenta no Auditório Araújo Vianna

O Nouvelle Vague, que recentemente completou duas décadas de carreira, vai desembarcar no Brasil para três datas da turnê que promove o recente Should I Stay or Should I Go? (2024). O coletivo francês, mundialmente conhecido pela sua fusão de post-punk e bossa nova, subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), na quinta-feira (31) às 21h. Os ingressos custam entre R$ 55,00 e R$ 310,00 e podem ser adquiridos no Sympla. Fundado em 2003 pelos multi-instrumentistas Marc Collin e Olivier Libaux, o projeto alcançou um enorme sucesso fazendo releituras de clássicos melancólicos do Joy Division, do The Clash e do Depeche Mode, numa roupagem mais alegre e genuinamente brasileira. O Nouvelle Vague também revelou inúmeras cantoras, como Camille Dalmais e Phoebe Killdeer. Depois de oito anos, o grupo retornou com o seu sétimo trabalho de estúdio, Shoud I Stay or Should I Go?. O hiato, em relação ao antecessor I Could Be Happy, acabou sendo estendido por conta da morte de Libaux, em 2021. Se a fusão inesperada da melancolia do electro pop oitentista com a alegria brasileira sempre foi um diferencial na proposta do Nouvelle Vague, a ousadia das suas interpretações é o que mantém o grupo por tanto tempo em evidência.