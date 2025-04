Elias Barboza Quarteto convida Kiko Freitas para espetáculo de choro jazz

A partir desta semana, o CHC Santa Casa (av. Independência, 75) passa a receber as apresentações dos artistas contemplados pelo seu Edital de Música de 2025. O show intitulado Quarta Dimensão, que abre a temporada de performances, pretende contar com a presença de dois nomes renomados da cena musical do Rio Grande do Sul: o grupo musical Elias Barboza Quarteto e o instrumentista solo Kiko Freitas. O evento, por sua vez, está marcado para ocorrer nesta quarta-feira (16), a partir das 20h, e já tem ingressos disponíveis nos valores de R$20,00 e R$40,00, na plataforma Sympla. Nomeado em homenagem ao disco homônimo lançado em fevereiro deste ano pelo Elias Barboza Quarteto, o show Quarta Dimensão pretende apresentar uma série de canções autorais que exploram diversas vertentes e aspectos do choro e do jazz. Além do baterista Kiko Freitas, o espetáculo também pretende contar com a presença do pianista Marcelo Vaz, com o baixista Dionisio Souza, que participaram das gravações do álbum.