Mostra de Cinema das Missões anuncia programação completa de filmes

A lista completa de filmes que fazem parte da segunda edição da Mostra de Cinema das Missões já pode ser conferida. São 18 obras internacionais, nacionais e locais, com 15 curtas-metragens e três longas produzidos em 12 diferentes países, 7 deles no Brasil, sendo cinco do Rio Grande do Sul, inclusive na região missioneira. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente a partir das 12h desta terça-feira (29), pelo Sympla. A programação completa está disponível nas redes sociais @mostracinemissoes.



A programação principal será realizada ao ar livre, nas noites de 15 e 16 de novembro, no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, declarado como Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Unesco. Dentro da catedral, será montada uma estrutura de cinema, com mais de duzentas cadeiras personalizadas para o público sentar e observar a tela de exibição, evidenciada ao fundo das ruínas. Serão duas sessões, uma por dia, cada uma delas com cinco curtas-metragens projetados a partir das 19h.



Na primeira data, estão confirmados o britânico Mother of The Forest - Curupira, da cineasta Lea Hejn; o francês Bolide, da diretora Juliette Gilot; o gaúcho Chibo, gravado às margens do Rio Uruguai, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, com direção de Gabriela Poester e Henrique Lahude; o sueco Berry Pickers, de Agnes Skonare; e Haulout, coprodução russo-britânica indicada ao Oscar de melhor documentário em curta-metragem, assinada pelos irmãos Maxim Arbugaev e Evgenia Arbugaeva. Depois, no segundo dia, o público poderá conferir Ice Merchants, animação portuguesa escrita e realizada por João Gonzalez; o brasileiro KM 100, de Lucas Ribeiro; El After del Mundo, da diretora argentina Florentina Gonzalez; além de Salt Water Town, do Reino Unido, dirigido por Dan Thorburn; e Recife Frio, do pernambucano Kleber Mendonça Filho.



Outros cinco filmes serão exibidos na programação paralela, que acontece nos mesmos dias, das 14h às 18h, em duas salas no Tenondé Park Hotel (rua São Miguel, 664 - São Miguel das Missões), que fica a dez minutos de caminhada das ruínas. Por lá, será possível assistir ao documentário Harmonia das Raízes, de Thiago Beckenkamp, que promove uma jornada musical de troca cultural com a aldeia Tekoá Pyãú, localizada em Santo Ângelo, além de quatro curtas internacionais: o suíço Adeus Mandima, o espanhol Amarillo e os alemães The Beauty e Where We Used to Swim. No local, ainda haverá no dia 14 de novembro uma sessão de abertura, fechada para convidados, com a exibição do longa-metragem A Transformação de Canuto, eleito o melhor filme gaúcho no Festival de Cinema de Gramado deste ano, dirigido por por Ernesto de Carvalho e pelo cineasta indígea Ariel Kuaray Ortega, que mora na Tekoa Ko'ju, em São Miguel das Missões.



As 18 produções selecionadas para esta edição abordam temas como a preservação do patrimônio histórico-cultural, a coexistência em territórios multiétnicos e a consciência histórica da região missioneira. Realizado em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan, o projeto propõe uma celebração artística e histórica, levando o público para dentro de um espaço geográfico que faz parte da constituição da identidade do Estado e que mantém fortes vínculos e conexões com a herança indígena do país.



Além das exibições de filmes, a programação ainda contará com palestras e debates realizados no Tenondé Park Hotel, tendo como convidados profissionais de diferentes localidades e áreas de atuação, incluindo cineastas, professores e personalidades locais que possam contribuir com reflexões sobre identidades e origens. A agenda completa, com todos os horários e as conversas, será divulgada no dia 4 de novembro.