Max anuncia lançamento de nova comédia no dia 13 de março

A Max anunciou, nesta terça-feira (18), o lançamento de seu novo filme original, Um terror de parentes, dirigido por Craig Johnson. O longa-metragem tem roteiro de Kent Sublette e deve estrear na plataforma no dia 13 de março.A narrativa acompanha um final de semana com o casal Rohan e Josh, enquanto eles tentam apresentar seus pais uns para os outros. Porém, em meio às tensões familiares, eles descobrem que a casa onde estão hospedados é mal-assombrada e têm que achar maneiras lidar com as consequências disso.A produção é assinada por Chris Bender e Jake Weiner, com os produtores executivos Richard Brener, Chris Pan, David Neustadter e Jared Ian Goldman. Protagonizada por Nik Dodani e Brandon Flynn, Um terror de parentes é um filme cômico que promete divertir a audiência do início ao fim.