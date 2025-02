'Cine Esquema Novo' encerra 15ª edição neste domingo (23)

A 15ª edição do Cine Esquema Novo - Arte Audiovisual Brasileira chega ao fim neste domingo (23). O evento de encerramento deve ocorrer na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085), às 17h, e contará com a premiação da Mostra Competitiva Brasil, seguida da exibição do documentário Um corpo só, dirigido por Cacá Nazário.



No primeiro momento da noite, a Mostra Competitiva Brasil entregará o Grande Prêmio 15º Cine Esquema Novo para uma obra selecionada, além de cinco prêmios especiais, que terão seus vendedores definidos pelo Júri Oficial do evento. Em sequência, o Festival realizará uma apresentação do longa Um corpo só, que participa da Mostra Outros Esquemas, criada com o objetivo de abrir espaço para filmes com temáticas relevantes dentro do contexto social, cultural e político.