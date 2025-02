Canoas recebe atividades voltadas à qualificação de dubladores

Estão abertas as inscrições para o projeto Dublagem em Canoas, idealizado pelas atrizes Silvana da Costa Alves e Fera Carvalho Leite – que, desde 2017, promovem de forma independente diversas capacitações na área, através do Projeto Dublapoa. Financiada pela Lei Paulo Gustavo (edital nº 14/2023, voltado ao setor audiovisual), a iniciativa tem como objetivo colaborar para a qualificação de atores e atrizes, bem como promover acesso a conteúdos para o público interessado, e contará com uma programação diversa, iniciando com uma palestra ministrada por dubladores de notoriedade nacional, que acontecerá às 19h do dia 12 de março, no Colégio Estadual Marechal Rondon (rua Santini Longoni, 147), em Canoas (RS). O evento é gratuito e aberto ao público e contará com mediação de Marcelo Figueiredo, diretor da Radioativa Game Sounds.

Na sequência, ocorre o Curso Intensivo de Dublagem (voltado para atores e atrizes com registro profissional), nos dias 13, 14, 15 e 16 de março, nos turnos da manhã (das 9h às 13h) e da tarde (das 14h30min às 18h30min), no estúdio Handle Foley Sound, também em Canoas. Antecedendo as atividades teóricas e práticas que serão ministradas por três professores da empresa Dubrasil - Central de Dublagem, às 19h do dia 11, haverá uma aula de fonoaudiologia para os participantes da qualificação. Além disso, no dia 17, das 14h às 17h, os alunos da turma do curso terão acesso a um conteúdo adicional de criação de home studio e gravação remota, durante aula online, ministrada pelo coordenador técnico da Dubrasil, Anderson Carvalho. O valor do investimento é de R$ 500,00. Dentre as dez vagas disponibilizadas para esta atividade, uma contará com bolsa integral. A seleção para o benefício será feita por currículo (através de carta de interesse) e é destinada para ator ou atriz profissional residente em Canoas, com preferência para pessoa preta ou indígena.

O projeto ainda irá promover oficinas livres de dublagem para não-atores, a partir dos 11 anos de idade. As turmas, com dez vagas cada, serão divididas nos dias 15 (para adultos, a partir de 17 anos de idade) e 16 de março (para crianças e jovens até 16 anos), e ocorrem na Casa de Artes Villa Mimosa, em Canoas, das 9h às 12h. Em ambos os casos, serão disponibilizadas cinco bolsas integrais para pessoas pretas e indígenas. Para as demais, o investimento é de R$ 100,00. Tanto a qualificação profissional como as oficinas livres oferecem certificação aos participantes que concluírem 100% das horas/aula.



As inscrições devem ser feitas através de formulários específicos para cada atividade (que podem ser acessados via QR Code publicado nas redes sociais da Dublapoa).