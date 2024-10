Planeta Atlântida anuncia datas da edição de 2025

Na contagem regressiva para a sua 28ª edição, o Planeta Atlântida anunciou as datas para 2025: o maior evento de música do sul do Brasil será realizado nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro na Saba, em Atlântida. Reafirmando o festival como a festa do verão gaúcho, a campanha de lançamento estreou nesta sexta-feira (25), tendo como conceito O Sul é o Nosso Palco. A pré-venda de ingressos será exclusiva para clientes Banrisul. Na quarta-feira (30) para clientes Mastercard Banrisul, e na quinta-feira (31) para usuários de todos os cartões de crédito Banrisul.Em 2025, o Planeta Atlântida terá no line-up artistas nacionais e locais pedidos pelo público, novas experiências e mudanças na estrutura, incluindo uma área totalmente inédita na Arena, que terá ainda mais atrações para os planetários. Em um ano marcado pela superação no Estado, a proposta é exaltar a força, a união e a resiliência dos gaúchos e as diferentes gerações que se encontram a cada ano na Saba, na praia de Atlântida. Uma cocriação do time RBS com a produtora Little Door, o filme da campanha celebra o orgulho do festival em ter o Rio Grande do Sul como casa e reforça as tradições do verão, gerando identificação no público. Também marca o recomeço, o reencontro com a música e a energia que só uma festa vibrante como o Planeta Atlântida pode oferecer. O festival anunciou também que vai expandir sua atuação para contemplar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU. No último ano, ele contemplou 13. Entre as iniciativas já consolidadas e acompanhadas pela Químea Inteligência Ambiental, estão a distribuição gratuita de copos reutilizáveis, a gestão de resíduos, o reaproveitamento de materiais e a doação de parte do valor arrecadado com a venda de ingressos solidários para instituições que oferecem assistência a famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social. Para 2025, o plano é avançar em frentes como a gestão integrada de resíduos e o aprimoramento da acessibilidade, com intérpretes de Libras nos shows do Palco Planeta, garantindo que a experiência seja ainda mais inclusiva.