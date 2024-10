Espetáculo infantil Um leão na sala de aula, com Evandro Soldatelli e Gustavo Muller, estreia neste sábado

Evandro Soldatelli e Gustavo Muller sobem ao palco do Instituto Ling (rua João Caetano, 440) neste sábado (26), para apresentar, pela primeira vez ao público, o espetáculo infantil Um leão na na sala de aula, em sessões às 15h e às 17h. Na peça, que também marca a estreia da Companhia de Teatro Gatelupa, os atores abrem caixas que revelam memórias vividas e inventadas, como de um leão em fuga, um inseto herói que usa óculos, um monstro que mora num buraco na parede e a triste história de um carrinho de bombeiros e um avental bordado. Os ingressos para cada sessão custam entre R$25,00 e R$50,00, e estão à venda no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural.Desse relicário surgem brincadeiras de infância, relações de amizade, confrontos com medos, viagens pelo imaginário, situações de bullying e outras experiências que celebram as belezas da infância, convidando públicos de todas as idades a brincarem com novos olhares sobre o presente e a criarem memórias para o futuro. O espetáculo inédito também conta com direção, dramaturgia e cenografia dos dois atores, além de ter figurinos assinados por Daniel Lion, iluminação de Nara Maia e trilha sonora de Mario Carvalho. A apresentação faz parte da programação do Mês das Crianças do Ling, com três espetáculos infantis gaúchos para as famílias aproveitarem durante os sábados de outubro.