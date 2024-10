Instituto Ling recebe VIII Sabadão dos Contrabaixos da UFRGS com masterclasses, mesas redondas e apresentações gratuitas

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) recebe a partir desta sexta-feira (25) o VIII Sabadão dos Contrabaixos, evento organizado pelo Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. O projeto conta com uma programação gratuita de masterclasses, mesas redondas e apresentações voltadas a músicos, que podem participar como executantes, com direito a certificado, e ao público em geral, que pode aproveitar todas as atividades como ouvinte.Músicos que quiserem participar como executantes das masterclasses podem se inscrever no site www.institutoling.org.br, preenchendo o formulário e com o envio de uma gravação de uma obra, com no máximo 5 minutos, que desejam executar na masterclass. Os certificados, com registro no MEC, estarão disponíveis via Sistema de Extensão da UFRGS, por um custo conforme as taxas vigentes da PROREXT-UFRGS, aproximadamente dois meses após o término do evento. Para ouvintes, não é necessário a inscrição.A primeira data inicia com três aulas-recitais ministradas por renomados professores convidados. A abertura será com o Prof. Dr. Alexandre Ritter, que também assina a direção e coordenação do evento, abordando a Música de Câmara, das 9h às 12h. Depois, ainda haverá encontros focados em contrabaixo com o Prof. Dr. Eric Hilgenstieler, da OSPA, das 13h30min às 15h30min; e com o Prof. Dr. Diogo Baggio Lima, da UFSM, das 15h45min às 17h45min. O encerramento de sexta (25) será com um bate-papo entre os três professores, às 18h.Já no sábado (26), a programação começa às 8h com um ensaio geral entre todos os músicos participantes, seguido de um recital, às 9h, que terá como repertório as obras que foram estudadas nas masterclasses do dia anterior. Às 11h, haverá o concerto de encerramento, aberto à população, com participação dos professores convidados e do Quarteto de Contrabaixos da UFRGS.PROGRAMAÇÃO COMPLETASexta-feira, dia 25 de outubro09:00 - 12:00 | Masterclass de Música de Câmara com Prof. Dr. Alexandre Ritter (UFRGS)13:30 - 15:30 | Masterclass com Prof. Dr. Eric Hilgenstieler (OSPA)15:45 - 17:45 | Masterclass com Prof. Dr. Diogo Baggio Lima (UFSM)18:00 - 19:00 | Mesa redonda com os professores Diogo e Eric, com mediação de AlexandreSábado, dia 26 de outubro08:00 - 09:00 | Ensaio geral09:00 - 10:00 | Recital dos Estudantes11:00 - 12:00 | Concerto de Encerramento com os Professores Convidados e o Quarteto de Contrabaixos da UFRGS