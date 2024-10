Projeto Quintas Musaicas apresenta uma noite com Pedro Freitas e seu violão

Na noite de quinta-feira (24), o palco da Nova Acrópole Porto Alegre (Praça Mal. Deodoro, 148) se transforma em um espaço de inspiração e conexão por meio do Projeto Quintas Musaicas. Esta iniciativa cultural convida o público a vivenciar a arte por meio de apresentações que incluem música, dança, teatro e literatura, ultrapassando fronteiras culturais e temporais. Às 19h, o destaque será o recital de violão solo do músico Pedro Freitas, de 21 anos. A entrada para as apresentações é 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições parceiras da Nova Acrópole. O repertório da noite incluirá composições de grandes nomes da música clássica, como as 4 Valsas Venezuelanas de Antônio Lauro, os Cinco Prelúdios Negros de Leonardo Vicenzo Boccia, além de obras de Johann Sebastian Bach, Mauro Giuliani e Heitor Villa-Lobos. Uma seleção que promete emocionar e transportar o público por diferentes tempos e culturas.Natural de Canoas-RS, Pedro iniciou sua trajetória musical aos 15 anos como guitarrista e hoje cursa o Bacharelado em Violão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sob a tutela do renomado professor Paulo Inda. Ao longo dos anos, Freitas já participou de eventos importantes, como Rock na Praça e Noite da Cultura Viva Canoas, além de realizar apresentações em pubs de Porto Alegre.Desde o início, o Quintas Musaicas já realizou 21 apresentações com a participação de 120 artistas e 37 estudantes da UFRGS, atingindo um público de mais de 700 pessoas e arrecadando mais de 400 quilos de alimentos, que foram doados para a Escola de Educação Infantil Vó Maria.