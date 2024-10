Livro infantil com narrativa de Gláucia de Souza para roteiro musical de Jorge Foques tem lançamento no Espaço Amelie

Você conhece o Janja Banja, que come laranja, que gosta de canja e de contar histórias? Ele é a personagem principal do espetáculo musical Tomou Conta da História, produzido pelo músico e compositor Jorge Foques, e apresentado pela primeira vez um 2004. Para comemorar os vinte anos deste espetáculo musical, está sendo lançado o livro Tomou Conta da História (Gláucia de Souza - Arte, Livros e Produção Cultural, 92 páginas, R$ 90,00), com pocket show e autógrafos no Espaço Amelie (Vieira de Castro, 439) neste sábado (19), às 15h30min.Na obra, a história vivida por Janja e seus amigos pode ser lida em duas versões: o roteiro original de Jorge Foques e uma narrativa adaptada a partir do roteiro por Gláucia de Souza, ambas versões ilustradas por Yris Tanaka, com projeto gráfico de Camila Raposa.O livro também traz as partituras das canções compostas anteriormente pelo artista para diferentes espetáculos, Pinóquio (adaptação de Ronald Radde), Pinocchio (adaptação de Edson Mendez), Pingo D'Água em A Cigarra e a Formiga (adaptação de J. C. Rocco), para o álbum Turma do Souza e para os programas infantis Bambuluá, Iscavoka Iscavoka e Sítio do Picapau Amarelo (Rede Globo).