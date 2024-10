Canal Brasil exibe a Trilogia da Terra de Glauber Rocha

Em 2024, o icônico filme Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) completa 60 anos e o Canal Brasil preparou uma programação especial dedicada à Trilogia da Terra de Glauber Rocha. Na próxima quarta-feira (23), o canal exibe em sequência a partir das 21h o filme que marcou o Cinema Novo e outros dois sucessos do cineasta: Terra em Transe (1967) e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969).Em Deus e o Diabo na Terra do Sol, segundo longa-metragem de Glauber Rocha, o vaqueiro Manuel (Geraldo del Rey) assassina seu patrão explorador. Ele foge com sua esposa Rosa (Yoná Magalhães). O casal encontra abrigo em uma comunidade de Monte Santo, na Bahia, formada por seguidores do Beato Sebastião (Lídio Silva), que promete o fim do sofrimento dos pobres. Porém, o movimento preocupa a Igreja e os fazendeiros e, por se sentirem ameaçados, contratam o matador de aluguel Antônio das Mortes (Maurício do Valle). Othon Bastos interpreta Corisco, um cangaceiro do grupo de Lampião e sobrevivente de um massacre ao bando na vida real.Na sequência, em Terra em Transe, Paulo Martins (Jardel Filho) é um jornalista e poeta que tem seus sonhos revolucionários feridos um por golpe de Estado na cidade fictícia de Eldorado. Ele decide reavaliar sua trajetória e se junta à líderes políticos. Enquanto isso, o senador Porfírio Diaz (Paulo Autran) quer se tornar imperador de Eldorado, mas detesta seu povo. O longa-metragem garantiu os prêmios Luis Buñuel e Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema) no Festival de Cannes em 1967.A Sessão Especial Trilogia da Terra encerra com a exibição de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, o primeiro longa em cores de Glauber Rocha e a continuação de Deus e o Diabo na Terra do Sol. A história se inicia quando um grupo de cangaceiros apresenta o personagem Antônio das Mortes (Maurício do Valle), que recebe a tarefa de eliminar os cangaceiros da região. Mas, no caminho, ele se depara com a realidade e as dificuldades enfrentadas pelo povo sertanejo e começa a repensar sobre sua perspectiva de vida. O filme recebeu o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes em 1969.Sessão Especial Trilogia da Terra - a partir das 21h30Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) (120')Horário: Quarta (23) às 21h30Terra em Transe (1967) (118')Horário: Quarta (23) às 23h30O Dragão Da Maldade Contra O Santo Guerreiro (1969) (110')Horário: De quarta para quinta (24) à 1h20