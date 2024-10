Divulgado resultado do edital de Livro, Leitura e Literatura da PNAB

A lista preliminar de classificados no edital de Livro, Leitura e Literatura da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quinta-feira (17). Representando um investimento de R$4 milhões, a seleção integra um conjunto de oito editais lançados em julho pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), no valor total de R$ 67,6 milhões, em recursos descentralizados da União. Essa é a primeira seletiva a ter sua classificação divulgada – os resultados das demais deverão sair nas próximas semanas.O edital de Livro, Leitura e Literatura prevê a aquisição de obras literárias de editoras gaúchas, produzidas por autores(as) nascidos(as) ou residentes no Rio Grande do Sul, a fim de compor o acervo de bibliotecas públicas gaúchas. Em termos de critérios de seleção, foram consideradas a qualidade e a diversidade do catálogo da editora, bem como a sua capacidade de distribuição, divulgação e comercialização. A previsão é de contemplar 30 projetos – 20 de R$ 100 mil para até 10 títulos literários e outros dez de R$ 200 mil para mais de dez títulos.Nos oito editais, está prevista a seleção de mais de 500 projetos, com valores entre R$ 80 mil e R$ 1,2 milhão cada. Durante o período de inscrições, foram cadastrados 1.599 projetos. Desse total, 36 inscreveram-se no edital de livro, leitura e literatura, 310 em artes cênicas, 138 em artes visuais, 219 em cultura e educação, 236 em culturas populares, 169 em memória e patrimônio, 373 em música e 118 em cultura viva. Ao todo, 1.558 projetos foram aprovados na fase de admissibilidade e encaminhados para as comissões de seleção, compostas por 132 profissionais, contratados após se credenciarem junto ao banco de avaliadores da PNAB. Os resultados dos demais editais serão publicados à medida que as comissões concluírem as avaliações.