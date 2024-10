Casa de Cultura Mario Quintana apresenta segunda edição do Sons CCMQ

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) promove nesta terça-feira (22), às 19h, o segundo encontro do projeto de apresentações musicais Sons CCMQ. Nesta edição, a cantora e compositora convidada, Nina Nicolaiewsky, apresenta o show Quebrando a Cara, com um repertório de canções ácidas que passeiam pela música popular de Porto Alegre. Com entrada gratuita, o espetáculo acontece no Auditório Luis Cosme, no 4° andar da CCMQ.Segundo a curadora do Sons CCMQ, Mauryani de Oliveira, as músicas que compõem a apresentação são uma ode ao bom humor e ecoam temas do cotidiano da cidade, como o amor, o dinheiro, as frustrações e o nadar contra a corrente. Iniciado em setembro, o projeto busca trazer narrativas da sonoridade gaúcha a diferentes espaços da Casa, com novos convidados a cada mês. As próximas edições ocorrem nos dias 19 de novembro e 10 de dezembro.