Museu de Arte de Porto Alegre retoma atividades com exposição

O Museu de Arte de Porto Alegre, no Paço Municipal, retoma as atividades após a enchente de maio neste sábado (19), com a abertura da exposição coletiva Marco Zero. A curadoria é de André Venzon com a participação de dez artistas contemporâneos locais.

O público pode conferir a mostra das 10h às 13h. A entrada é gratuita e a visitação vai até 22 de novembro, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

O prédio, localizado da Praça Montevideo, no Centro Histórico, foi inundado e está em processo de recuperação, recebendo intervenções que visam à implantação definitiva do Museu de Arte de Porto Alegre.

As fachadas já foram revitalizadas, com lavagem das paredes externas e a remoção de infiltrações e recuperação das rachaduras. Também foi feita a pintura nova, recomposição do reboco e dos ornamentos arquitetônicos. Na parte interna, o piso foi revitalizado. O Escritório de Reconstrução de Porto Alegre está em fase de formulação de projeto e orçamento para obra dos demais danos no local.