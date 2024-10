Amanda Gabana estreia show autoral 'Continente' no Espaço 512

A cantora e compositora Amanda Gabana estreia o seu primeiro show autoral, Continente, em apresentação no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512) nesta quinta-feira (17), às 21. Caminhando do indie ao pop, o espetáculo se propõe a explorar diferentes sonoridades, que incluem a guitarrada da região Norte, o uso de sopros e castanholas, além de valorizar a teatralidade sugerida pelas composições. Ingressos antecipados a R$ 25,00, no site do Espaço 512; na hora, a entrada custa R$ 30,00. Amanda é vocalista da Roda Caçamba, grupo de samba e pagode formado por mulheres LGBT, e integra o duo cênico-musical Mulheres Apaixonadas, ao lado de Gabriela Lery. No show desta quinta-feira, a compositora estará acompanhada de Bel Medula (teclas), Frigo Mansan (bateria), Gabriela Lery (baixo) e Kevin Brezolin (guitarra). O repertório deve trazer músicas inéditas, que devem estar no primeiro EP solo da artista.