Casa da OSPA terá concerto com artistas internacionais e recital de cordas

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre terá uma programação recheada nesta semana. Na sexta-feira (18), às 20h, duas convidadas de renome internacional brilham no palco da Sala Sinfônica da Casa da OSPA (av. Borges de Medeiros, 1501): a violista italiana Anna Serova e a maestrina alemã Maria Benyumova. Os ingressos podem ser encontrados no Sympla, por valores entre R$10,00 e R$50,00. No domingo (20), às 18h, músicos de cordas da OSPA se unem à pianista Olinda Allessandrini no grupo Luminescência, que executa a obra conhecida como A Truta, de Franz Schubert. Com entrada franca, o recital ocorre na Sala de Recitais da Casa da OSPA.Três consagrados compositores da Inglaterra, França e Espanha se encontram no programa do concerto Walton, Bizet & De Falla, que a OSPA apresenta na sexta-feira (18). Em sua estreia no Brasil, a maestrina alemã Maria Benyumova está encarregada de reger a Orquestra e a solista Anna Serova, que volta a tocar com a OSPA após 8 anos. Anna tocará os solos do Concerto para Viola e Orquestra, uma das obras mais elogiadas do compositor inglês William Walton (1902-1983), que viveu seus últimos 35 anos na Itália. Logo depois de conduzir a OSPA pela obra de Walton, Benyumova comanda a interpretação da célebre suíte El Sombrero de Tres Picos, do compositor espanhol Manuel de Falla (1876-1946). Baseada em uma história que se passa na Andaluzia, a obra é permeada pelo folclore e os ritmos da região espanhola. O concerto da OSPA será encerrado com a suíte L'Arlésienne nº 2, obra póstuma do compositor francês Georges Bizet (1838-1875). A obra, inspirada pelo livro homônimo de Alphonse Daudet (1840–1897), traz à tona a tragédia de um camponês que se apaixona por uma moça da província francesa de Arles. No movimento final, Farandole, é possível ouvir a melodia de uma dança folclórica provençal.A segunda edição da Série Música de Câmara em outubro é dedicada a uma das mais belas obras de Franz Schubert: Quinteto em Lá Maior, D. 667, 'A Truta'. A apresentação fica a cargo do grupo Luminescência, formado pela pianista Olinda Allessandrini e quatro músicos do naipe de cordas da OSPA: Brigitta Calloni (violino), João Senna (viola), Martina Ströher (violoncelo) e Luciano Dal Molin (contrabaixo) neste domingo (20). Aobra do programa é inspirada por uma canção homônima de Schubert, que foi inovadora na época tanto por sua formação quanto pelo número de movimentos (cinco).