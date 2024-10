Luísa Sonza traz turnê Escândalo Íntimo a Porto Alegre

Após a estreia do novo formato de show no Palco Mundo do Rock in Rio no último mês, Luísa Sonza segue com a turnê Deluxe do disco Escândalo Íntimo. A artista gaúcha desembarca em Porto Alegre no sábado (19) para o show no Pepsi On Stage (av. Severo Dullius, 1995), a partir das 23h30min, onde o público poderá desfrutar de sucessos do álbum, como A Dona Aranha, Sagrado Profano, Luísa Manequim e Penhasco2, além de hits da carreira como Anaconda, Braba, Modo Turbo, Sentadona (Remix) e Cachorrinhas. Os ingressos já estão no 4º lote, a partir de R$140,00. Há entradas disponíveis apenas para o setor pista - os lugares no mezanino e na pista premium já estão esgotados.



A nova apresentação, realizada na capital gaúcha pela Maia Entretenimento, marca o início do fim da era Escândalo Íntimo e já dá um gostinho do que está por vir. Lançado em agosto de 2023, Escândalo Íntimo já ultrapassou 1 bilhão de streams. O álbum acaba de ganhar a versão Deluxe, onde Luísa trouxe releituras e músicas inéditas, incluindo feats com grandes nomes nacionais e internacionais, como Jorge e Mateus, Belo, Simone Mendes e os internacionais La Cruz, Tokischa e Troyboi, além da versão em inglês de Chico, um acústico e um MTG de Sagrado Profano. Ao todo, o novo álbum conta com 32 faixas.

Indicada ao Grammy Latino 2024 nas categorias de melhor canção em língua portuguesa com Chico e melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa com Escândalo Íntimo, a pop star brasileira também seguirá com a turnê pelo Brasil, com próxima parada marcada para o dia 2 de novembro no Rio de Janeiro, e já tem datas confirmadas em Portugal.