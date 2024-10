Festival Cinema Negro em Ação divulga programação

Porto Alegre recebe, de quinta (17) a domingo (20), a quinta edição do Festival Cinema Negro em Ação. Realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), o evento traz filmes, laboratório de consultoria para cineastas negros e homenagens a personalidades importantes do cinema nacional, além das Mostras Especial e Competitiva. Todas as atividades são gratuitas e acontecem nos espaços da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736).



A atração de abertura é um show do rapper Zudizilla, considerado um dos maiores nomes da cena contemporânea do Sul, na quinta-feira (17), às 20h30min, na Travessa dos Cataventos. Para a Mostra Especial deste ano, os curadores valorizaram a produção de realizadores negros gaúchos. Além do marco Um é Pouco, Dois é Bom (1970), de Odilon Lopez, um dos primeiros diretores negros de cinema no Brasil, a programação inclui filmes dos cineastas Davi de Oliveira Pinheiro (Porto dos Mortos) e Ellen Rocha (O Tempo), além das obras seriadas de Cleverton Borges (Centro Liberdade) e Mariani Ferreira (Filhos da Liberdade).



A Mostra Competitiva conta com quatro categorias – videoclipes, videoarte, curtas e longas – e será exibida na Cinemateca Paulo Amorim, nos canais TVE-RS e Prime Box Brasil e na plataforma Todes Play. O processo de seleção teve como pré-requisito que as produções fossem realizadas por pessoas negras ou com protagonismo negro em sua criação. Além das quatro premiações principais por categoria, haverá oito Prêmios Destaque RS, destinados a homenagear as categorias técnicas de profissionais do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, haverá a categoria Júri Popular para os longas.



Ao todo serão exibidas mais de 35 obras audiovisuais, entre elas quatro longas, 12 curtas, oito videoclipes e quatro videoartes em competição. Nas manhãs do evento, acontece o Sopapo LAB, laboratório voltado a projetos de cineastas negros. A consultoria será ministrada pelo showrunner e roteirista Marton Olympio, que também fará uma masterclass para o público em geral, na qual falará sobre a sua experiência na criação da série Anderson Spider Silva e em outras obras suas, na sexta-feira (18), no Auditório Luis Cosme, às 17h30min.



Desde a primeira edição, o Festival entrega premiações a cineastas da Mostra Competitiva e ao homenageado do ano. Nesta edição o prêmio passa a se chamar Odilon Lopez, e a agraciada com o troféu será a roteirista e diretora Renata Martins.



Confira a programação completa:

Quinta-feira (17/10)



Auditório Luis Cosme, 4º andar

9h - Blackworking | atividade formativa presencial para realizadores negros

11h - Workshop de Distribuição Audiovisual, com Uilton Oliveira | Parceria com Apan



Cinemateca Paulo Amorim - Sala Eduardo Hirtz

14h - Mostra Competitiva Longa-Metragem: "Menina Mulher de Pele Preta", de Renato Cândido de Lima e Bárbara Sabrina Silva Magalhanis | SP (140min)

18h30 - Mostra Especial: "Um é Pouco, Dois é Bom", de Odilon Lopez (97min)



Travessa dos Cataventos

20h - Cerimônia de Abertura do V Cinema Negro em Ação

20h30 - Show com Zudizilla





Sexta-feira (18/10)



Auditório Luis Cosme, 4º andar

9h - Sopapo LAB: Consultoria com Marton Olympio

17h30 - Masterclass com Marton Olympio: "Anderson Spider Silva e outras obras"



Cinemateca Paulo Amorim - Sala Eduardo Hirtz

10h30 - Mostra Competitiva Curtas-Metragens: "Fabiana Moraes: Brilho e Combate", de Barretinho, DAFB | PE, RJ e SP (25min); "Caluim", de Marcos Alexandre | BA (11min); "Pedagogias da Navalha: Se a Palavra é um Feitiço, Minha Língua é uma Encruzilhada", de Colle Christine, Alma Flora e Tiana Santos | RJ (15min); "Malunga", de Gal Souza | SP 17min)

14h - Mostra Competitiva Longa-Metragem: "Tranca Rua & Seus Caminhos – O Filme", de Luis Ferreirah | RS (100min)

15h35 - Mostra Competitiva de Curtas-Metragens: "Meu Amigo Tião", de Elizeu Oliveira | BA (3min); "Deixa", de Mariana Jaspe | RJ (15min)

16h - Mostra Especial: "Porto dos Mortos", de Davi de Oliveira Pinheiro (90min)

18h30 - Mostra Especial: "Othelo, o Grande" (85min)



Galeria Xico Stockinger | MACRS, 6º andar

20h - Vernissage: Performance Fayola Ferreira | Parceria com Cultura no Antropoceno

21h - Mostra Competitiva Videoartes: "Descarrego", de Joana Claude | RJ (10min); "Mar de Dentro", de Lia Letícia | PE e RJ (8min); "Aquele que Não Estava Lá", de Natan Monteiro | PR (4min); "Estrutura Popular Brasileira", de Luis Ferreirah | RS (3min)





Sábado (19/10)



Auditório Luis Cosme, 4º andar

9h - Sopapo LAB: Consultoria com Marton Olympio





Cinemateca Paulo Amorim - Sala Eduardo Hirtz

14h - Mostra Competitiva Longa-Metragem: "Crônicas de uma Jovem Família Preta", de Davidson D. Candanda | RJ (75min)

15h15 - Mostra Competitiva Curtas-Metragens: "Samuel foi trabalhar", de Janderson Felipe e Lucas Litrento | AL (17min); "Monalisa", de Tainá Lima | MG (17min); "Maré Braba", Pâmela Peregrino | CE (7min)

16h - Leitura Dramática: "Levante", de Renata Martins, com Grupos Espiralar Encruza e Pretagô

18h30 - Mostra Especial: "Noites Alienígenas" (91min)





Jardim Lutzenberger, 5º andar

20h - Mostra Competitiva: Noite dos Videoclipes: "Arquétipo", de Cocoa Mami, Hustla, Leonardo Talayer, Rafaela Giacomelli | RS; "D'Áfrika", de Chico Rasta | PI; "Sexo Frágil?!", de João Monteiro | RS; "Luz na Luz", de Thiago das Mercês | PE; "Flor de Mureré", de Marcos Corrêa e Priscila Cobra | SP; "Cypher Front e Versa", de Muriel Xavier | MS; "Tribunal dos Bichos", de Thamires Coimbra; "Capital", de Fykyá Pankararu e Thiago Das Mercês | CE





Domingo (20/10)



Auditório Luis Cosme, 4º andar

9h - Sopapo LAB: Consultoria com Marton Olympio



Cinemateca Paulo Amorim - Sala Eduardo Hirtz

14h - Mostra Competitiva Longa-Metragem: "Flores do Cerrado", de Cida Reis e Cristiane Lage | MG (60min)

15h - Mostra Competitiva Curtas-Metragens: "Emerenciana", de Larissa Nepomuceno | PR (19min); "Te Desperto", de Cameron Venture | SC (11min); "Expresso Parador", de JV Santos | RJ (25min)

16h - Mostra Especial: episódio "Filhos da Liberdade", episódio "Centro Liberdade" e curta-metragem "O Tempo"

17h30 - Debate com os diretores convidados Cleverton Borges, Davi Pinheiro, Ellen Rocha e Mariani Ferreira | Mediação: Melissa Arievo



Teatro Bruno Kiefer, 6ª andar

19h - Cerimônia de Premiação e homenagem à Renata Martins