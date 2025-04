Festa Guinaite volta ao Teatro do Bourbon Country no sábado

A festa Gudinaite, já consolidada entre o público fiel na cidade de Porto Alegre, irá comemorar seu aniversário de um ano neste sábado (5). O evento especial, realizado no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80), contará com a jornalista Patrícia Parenza e o cineasta Diego de Godoy no comando das pick-ups, a dupla criadora e idealizadora da festa. Todos os ingressos já estão esgotados.Além da presença em Porto Alegre, a Gudinaite também possui sedes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ainda em 2025, o evento seguirá para as cidades de Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Curitiba.A estética do evento pretende fazer referência às discotecas dos anos 1970, com uma série de inovações, como pista de led, globos no teto e um número de Lip Sync. Criada em 2024, a festa conseguiu se consolidar como um ambiente divertido e confortável, que busca acolher mulheres e outras minorias à procura de um local tranquilo na cidade.