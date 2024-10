Bianca Gismonti Trio apresenta novo set com apresentação dupla no Espaço 373

Para fechar a semana do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), Bianca Gismonti retorna ao palco com seu show Novo Set ao lado do seu marido (baterista e co-produtor) Julio Falavigna e de Fernando Peters (baixista). Os shows acontecem na sexta-feira (18) e no sábado (19), ambos às 21h, com ingressos à venda no Sympla a partir de R$40,00. No repertório, uma sonoridade inovadora explora rítmicas e harmonias inusitadas em temas autorais, arranjos inéditos para canções emblemáticas da MPB (como Consolação, de Baden Powell e Vinicius de Moraes, e Jack Soul Brasileiro, de Lenine), além dos clássicos de Egberto Gismonti como Lôro e Palhaço.Pianista e compositora, Bianca Gismonti iniciou sua carreira aos 15 anos acompanhando o seu pai Egberto Gismonti em palcos pelo mundo. Em 2005 estreou o seu trabalho com o Duo Gisbranco (duo de pianos com Claudia Castelo Branco), além de parcerias com músicos como Chico César, Carlos Malta e Mônica Salmaso. Em 2013, gravou seu primeiro álbum autoral, Sonhos de Nascimento, com participação de Naná Vasconcelos, e no final de 2015, lançou Primeiro Céu. Pelo selo Hunnia Records (Hungria), lançou Desvelando Mares e em breve lançará Gismonti 70, gravado em Budapeste.