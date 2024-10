Black Alien esgota ingressos em Porto Alegre

Um dos rappers mais conceituados do cenário brasileiro, Black Alien vai retornar a Porto Alegre para mais um show que promove o disco Abaixo de Zero: Hello Hell. A apresentação, que deve reunir singles recentes e algumas faixas de grande importância dentro da sua trajetória, ocorrerá no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira (17) às 21h30min. Os ingressos estão esgotados. Do repertório, Black Alien não deixará de fora canções novas, como Pique Peaky Blinders e Chuck Berry. As composições que remetem ao início da sua trajetória, do quilate de Babylon by Gus, Como Eu te Quero e Na Segunda Vinda, também estarão no setlist.Na estrada desde o início da década de 90, o cantor fez parte do Planet Hemp e tem uma carreira solo aclamada pelo público, assim como uma série de colaborações com os artistas mais variados, como Fernanda Abreu, Dead Fish, Pavilhão 9, Paralamas do Sucesso e Forfun. Conhecido pelas suas rimas afiadas e inteligentes, o MC é reverenciado desde o seu álbum de estreia, Babylon by Gus – Vol. 1: O Ano do Macaco (2004). A sua obra atual – impulsionada pelos singles Vai Baby, Carta pra Amy e Que Nem o Meu Cachorro – venceu dois prêmios de melhor disco do ano em 2019. Disponibilizado nas plataformas de streaming em 2019, Abaixo de Zero: Hello Hell é o terceiro título do seu currículo. O registro, que recebeu os prêmios de álbum do ano do Multishow e da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), aborda assuntos como saúde mental, dependência química e política.