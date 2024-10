Rock N’ Bira terá Edição de Aniversário à Fantasia

Fundada em 2008 no saudoso Manara Bar, a festa Rock n' Bira vai celebrar o seu 16º aniversário. O evento ganhará, neste sábado (12), uma edição especial à fantasia no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), reunindo as bandas The Works (Queen Cover), Hit Licks (Rolling Stones Cover), Mr. Grape (Oasis Cover), Set It Off (Audioslave Cover), Mamonas Cover RS (Mamonas Assassinas Cover) e Alex Seixas (Raul Seixas Cover). Nos intervalos entre as apresentações, Ricardinho F. (residente e fundador da Rock n' Bira) e Barbosinha (residente do Opinião) assumirão as pick-ups. A festa open bar inicia às 23h, e os ingressos estão à venda no Sympla a partir de R$119,00.Juntamente ao Sopão Solidário (www.sopaosolidario.org), parceiros do Bar Opinião e da Abstratti Produtora desde 2015, arrecadando e distribuindo os alimentos que são recebidos em diversos shows, a Rock n' Bira vai angariar material de limpeza e de higiene pessoal para ações beneficentes. Além disso, 100% do valor arrecadado com a venda das camisetas oficiais da festa serão doados. Elas poderão ser compradas na própria festa, com 50% de desconto.