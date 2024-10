Lu Barros celebra 25 anos de carreira nesta quinta

A cantora Lu Barros celebra, nesta quinta-feira (10), 25 anos de carreira com um show especial. No Gravador Pub (rua Ernesto da Fontoura, 962), às 20h30min, a artista apresenta Banho de Amar, um show com composições que transitam por temas inclusivos, como a questão dos povos originários e da diversidade, despertando sentimentos de pertencimento, empatia, e o espírito amoroso da plateia. Os ingressos estão disponíveis no site do Gravador, a partir de R$35,00.O evento tem direção musical de Claudio Veiga, multi instrumentista que promove as releituras rítmicas variadas pretendidas para as composições da artista e conta, ainda, com Kiko Garcia (contrabaixo), Márcio Bandeira (bateria), e com as performances e vocais da atriz Elaine Regina. Integra outras manifestações artísticas ao espetáculo, como poesia (Mario Pirata), rima (Sirilo da Fusão), dança e performances (Laco Guimarães, Carla Menegaz, Thainê Monteiro), e pintura ao vivo (Ester Fabiana), além das participações musicais de Lico Silveira, Mariana Stedele, Michelle Cavalcanti e Naddo Pontes.