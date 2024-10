Nova Acrópole Porto Alegre promove curso sobre a vida e a obra de Ludwig van Beethoven

A Nova Acrópole de Porto Alegre convida o público a conhecer a vida e a obra de Ludwig van Beethoven (1770-1827), um dos compositores mais influentes da história da música ocidental. Mesmo enfrentando a surdez, Beethoven deixou um legado imortal de obras que continuam a inspirar gerações. O curso será realizado nos dias 22, 23 e 24 de outubro, de terça a quinta-feira, das 19h30min às 22h, na sede da Nova Acrópole de Porto Alegre (Praça Mal. Deodoro, 148). O valor para o curso completo (três aulas) é de R$150,00, ou R$70,00 por aula avulsa. As inscrições podem ser feitas diretamente na sede da Nova Acrópole Porto Alegre ou por meio do Instagram Nova Acrópole POA.A programação abrange três aulas, que irão explorar a genialidade de Beethoven sob diferentes perspectivas: a aula do dia 22 de outubro, intitulada Ludwig Van Beethoven, um filósofo, abordará como Beethoven, além de músico, também é visto como um filósofo, cujo exemplo de vida e ensinamentos continuam a reverberar no mundo atual. No dia 23 de outubro, As 9 Sinfonias faz uma análise das famosas nove sinfonias de Beethoven, compreendendo o que torna essas composições tão especiais e representativas na carreira do compositor. Finalmente, no dia 24 de outubro, A 9ª Sinfonia e Ode à Alegria foca na 9ª Sinfonia, considerada a obra-prima de Beethoven, e seu movimento final, a Ode à Alegria, hino à fraternidade e à união dos povos.A Nova Acrópole é uma instituição internacional que se dedica à filosofia, cultura e voluntariado, promovendo o autodesenvolvimento e a reflexão sobre os grandes temas da vida por meio de obras filosóficas e literárias. Esta palestra faz parte do programa cultural que objetiva proporcionar reflexões filosóficas por meio da arte e da literatura. Atualmente, há mais de 100 escolas no Brasil. Todas são mantidas pelos seus membros de forma voluntária.