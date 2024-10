Espaço Força e Luz promove circuito de oficinas a partir da exposição Véus de Aço

Como parte da exposição Véus de Aço, do artista Tuli Serpa, o Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223) promove nos dias 12, 18 e 19 de outubro, diferentes atividades gratuitas, ministradas pelo artista e pela dançarina, coreógrafa e professora Janaína Ferrari. Os formulários de inscrição estão disponíveis no Instagram do Espaço: @eflcultural. No sábado (12), ocorre duas sessões da Oficina Olhar em Movimento, ministrada por Tuli Serpa, que convida crianças e seus familiares a participarem de uma experiência de criação e descoberta. A oficina propõe uma jornada que começa com a observação das repetições nas ruas e se transforma em expressão artística. Ela irá trabalhar o ato de observar novas maneiras de ver e interpretar o ambiente ao seu redor. A primeira sessão começa às 10h e termina às 12h, e a segunda sessão começará às 14h e terminará às 16h. Na sexta-feira (18), irá ocorrer a atividade Corpo e Imagem, ministrada por Janaína Ferrari, que consiste em uma oficina de dança a partir da investigação física e da ação, experimentando também um diálogo com a arquitetura, a geografia e a percepção do espaço expositivo. A oficina é planejada para maiores de 18 anos, e acontecerá das 14h às 18h. E no outro sábado (19), acontece uma mediação guiada pela exposição Véus de Aço com o artista. A mediação acontecerá às 14h, e terá interpretação em libras. Utilizando de alegorias para representar o conceito de tanatose, que é a capacidade que certos animais têm de se fingir de mortos, Tuli Serpa cria instalações em grande escala usando motos como seu objeto de trabalho. As motocicletas, antes pulsantes e velozes, agora se mostram quietas e inertes. Através dessa subversão do ser moto, com suas estruturas inertes envolvidas por diferentes panos, Serpa nos leva a refletir sobre nossa própria inércia e mortalidade. A exposição conta com diversas instalações em grande escala, incluindo motos reais e obras imersivas. Ela é a primeira individual do artista.