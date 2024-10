Escola de Música da OSPA seleciona novos estudantes para 2025

Considerada uma porta de entrada para a música de concerto, a Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) dá início, nesta segunda-feira (7), à seleção de novos alunos para o primeiro semestre de 2025. Serão abertas 62 vagas para estudar, de forma totalmente gratuita, instrumentos musicais, além de se tornar integrante dos diferentes coros da escola. As inscrições iniciam às 12h e vão até as 18h de sexta-feira (18), por meio de formulário que será disponibilizado na seção da escola do site da OSPA. Na mesma página, já é possível conferir o edital que traz todas as informações sobre a seleção. Após as inscrições, os candidatos selecionados serão convidados a participar de audições. O semestre letivo terá início em 10 de março de 2025, com aulas no Palacinho (av. Cristóvão Colombo, 300) e no Complexo Cultural Casa da OSPA (av. Borges de Medeiros, 1.501). Para todas as modalidades, o pré-requisito é estar matriculado no ensino regular ou ter concluído o ensino médio. Na Escola, os alunos têm a oportunidade de aprender com músicos que tocam na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Para o primeiro semestre de 2025, serão abertas vagas para doze instrumentos: violino, viola de arco, contrabaixo acústico, flauta transversa, oboé, clarinete, fagote, trompa, trombone, eufônio, tuba e percussão. Os interessados devem ter idade mínima de 8 anos completos na data de 10 de março de 2025 (início das atividades), conhecimento musical prévio e possuir o instrumento pertinente à vaga. Não há idade máxima para se inscrever.Os coros da Escola de Música da OSPA também estão com vagas abertas para novos integrantes. Para a prática junto ao Coro Infantojuvenil, os candidatos devem ter de 8 a 12 anos, e para integrar o Coro Jovem, a idade é de 13 a 20 anos. A prática acontece sempre no turno da tarde. Há vagas para pessoas com deficiência e candidatos de baixa renda nos dois coros da Escola.