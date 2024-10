Exposição fotográfica Primeiros Acordes: um ano de arte e resistência inaugura no sábado

Antes de ser palco para shows, o casarão do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) era uma antiga fábrica de botões, construída nos anos 1930. O local faz aniversário de um ano neste sábado (5). Shows inesquecíveis e momentos memoráveis movimentaram a cena cultural da cidade. mas essa história é marcada por outro fato que não poderá ser esquecido: a enchente de maio de 2024, que deixou o Quarto Distrito em baixo d'água atingiu severamente o Grezz, que precisou ficar três meses fechado. As paredes que seguem em pé até hoje resistiram às duas maiores enchentes da história do RS: a de 1941 e a de 2024. Essa trajetória será contada na exposição fotográfica Primeiros Acordes: um ano de arte e resistência, que será inaugurada na festa de aniversário de 1 ano do Grezz, neste sábado (5). A entrada é franca.A mostra relembra os principais momentos do espaço ao longo do ano, os artistas que por ali passaram e também recupera um pouco da memória do Quarto Distrito, reunindo mais de 30 imagens, desde a antiga fábrica de botões até a transformação em espaço cultural. Nas últimas semanas, a equipe do Grezz se dedicou a recuperar essas imagens e organizar uma narrativa que busca dar conta do que foi esse ano intenso.A exposição tem curadoria de Eduardo Seidl, com pesquisa e organização da jornalista Raphaela Donaduce Flores e Rafa Rhoden, sócio do Grezz. A produção é de Daniela Entrudo. Reúne imagens de Adil Lima, Anderson Favila, Daison Flack, Eduardo Quadros, Gabriel Salomão, Hamilton Fialho, Rafa Rhoden, Zé Carlos e acervo da família Frankenberg. As imagens foram impressas no Labfineart, do fotógrafo Eduardo Aigner.Confira a programação completa:PROGRAMAÇÃO DIURNA:Das 14h às 18h – com entrada franca- Gastronomia do Grezz + vizinhos do Quarto Distrito (Gravador,Gracejo, Ofertório, Nosso Tap Room, Fuga)- Drinks autorais de aniversário + cervejarias Veterana eTupiniquim- Show Os Mini Beatles. Com Bob Bopsin (violão, guitarra e voz), Veco Marques (guitarra,violão, ukulele), Sady Homrich (bateria) e Rodrigo Astiazara (contrabaixo).- Brincadeiras, show de mágica, oficina de bolhas de sabãogigante e camarim com maquiagem para crianças.- Abertura da exposição fotográfica Primeiros Acordes: um ano de arte e resistência. Curadoria de Eduardo Seidl PROGRAMAÇÃO NOTURNAShow com J.J. Thames (USA) & Alexandre França Blues BandAbertura da casa: 19hInício do show: 21hIngressos no Sympla