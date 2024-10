Espetáculo Musical inspirado na Bela e a Fera sobe ao palco do Araújo Vianna

Baseado num dos mais encantadores clássicos da literatura e do cinema mundial, A Bela e a Fera In Concert – O Espetáculo Musical vai ter uma nova sessão em Porto Alegre. A apresentação, que reúne um grande elenco de atores e cantores ao lado de uma orquestra, ocorrerá no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), no domingo (6) às 15h. No Sympla, ainda há ingressos disponíveis, a partir de R$70,00. A história de amor entre Bela e Fera ganha um novo contorno nesse espetáculo, indicado para todas as idades. A interpretação das músicas que marcaram o fenômeno capitaneado pela Walt Disney costuma emocionar a plateia, sobretudo aqueles que ainda guardam com carinho a animação, que chegou às telonas no início da década de 90. A Bela e a Fera In Concert – O Espetáculo Musical traz aos palcos um dos maiores clássicos da literatura e do cinema mundial, em uma apresentação 100% cantada ao vivo. Baseado no antigo conto do francês Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont e no filme da Walt Disney lançado em 1991, o musical conta também com a participação de uma orquestra.Sucesso de público e de crítica, A Bela e a Fera In Concert já percorreu mais de 50 cidades do nosso país, sendo assistido por um público estimado em 100 mil pessoas. Dirigido por Bruno Rizzo, o musical teve datas inclusive no exterior, em países da América Latina como o Uruguai.