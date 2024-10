Auditório Araújo Vianna apresenta Embalos de Sábado à Noite

Inspirado pelo icônico Saturday Night Fever (1977), filme estrelado por John Travolta e Karen Lynn Gorney, o musical Embalos de Sábado à Noite chegará ao Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), neste domingo (6). O espetáculo, que já rodou o Brasil em temporadas anteriores e compila os grandes hits da Era Disco, vai estar em Porto Alegre com a sua estrutura completa, em que o seu time de cantores e dançarinos participaram de inúmeras trocas de cenário e de figurino. Os ingressos estão à venda no Sympla a partir de R$70,00 e o evento inicia às 19h. Dirigido por Bruno Rizzo, o musical levará a plateia em uma viagem pelo tempo, sobretudo às décadas de 70 e 80. Dancing Queen (do Abba), Stayin' Alive (do Bee Gees), YMCA (do Village People) e I Will Survive (de Gloria Gaynor) são algumas das canções que fazem parte da apresentação, indicada para todas as faixas etárias. Embalos de Sábado à Noite – O Musical traz aos palcos as canções que marcaram toda uma época, em um espetáculo 100% cantado ao vivo. Com uma estrutura grandiosa e várias trocas de temáticas/figurinos, o musical encanta o público de todas as idades, contando ainda com um moderno recurso de projeção mapeada 3D – que proporciona uma verdadeira imersão na Era da Disco. A direção-geral é de Bruno Rizzo e a direção-executiva de Daniela Schiarreta.