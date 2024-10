Após ter apresentações canceladas devido às enchentes, A Fome ganha nova temporada

A Cia. Espaço em Branco retorna aos palcos neste final de semana com a nova temporada de A Fome. As apresentações ocorrem na Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura em Porto Alegre (av. Érico Veríssimo, 307), na sexta (4) e sábado (5), às 20h, e, no domingo (6), às 19h. Os ingressos estão à venda no Sympla por R$25,00 a meia-entrada e R$50,00 a inteira. O monólogo é dirigido por João de Ricardo, com atuação de Sissi Venturin, que também assina a dramaturgia junto com Marcos Contreras.Misturando humor e horror psicológico, A Fome traz uma personagem atordoada por pensamentos obsessivos sobre o amor, que resolve cumprir um ritual gastronômico radical. Diante de seu amante, ela vai até o limite para revelar toda a verdade sobre seu relacionamento e provar sabores fatais. A peça mescla teatro com elementos de vídeo e som ao vivo, numa visceral e apetitosa performance.O espetáculo estreou em 2018, no Festival Porto Alegre em Cena / Ponto de Teatro e, desde lá, participou do Festival Palco Giratório Sesc (POA), Mostra Cena Sul no Sesc Belenzinho (São Paulo), Festival da Amazônia e Santiago Off (Chile). Ainda em 2018, recebeu o Prêmio Açorianos de Melhor Dramaturgia e, em 2019, o Troféu Braskem em Cena de Melhor Atriz. O espetáculo abriria a programação de 20 anos da Companhia Espaço em Branco, em maio, na semana que o RS, Porto Alegre e o Centro Municipal de Cultura em Porto Alegre foram atingidos pelas águas.