2º Festival de Percussão Ecarta Musical ocorre em quatro sábados de outubro

O 2º Festival de Percussão Ecarta Musical oferece oficinas com grandes nomes da percussão nos quatro sábados de outubro (5,12,19 e 26). São práticas com sete diferentes percussionistas e dois shows gratuitos com grande pluralidade instrumental. Um mergulho na diversidade de ritmos populares, afro-gaúchos, nacionais, orientais e africanos contemplando história e conhecimento da relação dos povos com sonoridades sagradas e profanas. Não é necessária experiência prévia e quem tiver pode trazer seus instrumentos. Nas oficinas de duas horas são abordadas as técnicas do instrumento, estilos, diferentes modelos e formas de tocar. As inscrições estão abertas no site do projeto e são antecipadas para prever instrumentos aos inscritos. Também serão realizados dois shows do projeto Ecarta Musical com entrada franca. Dia 12, 18h, o show Inexorable, com Pablo Vares, e 26/10, 18h, o show Tambores do Mundo com todos os oficineiros do festival.



Participam os percussionistas Pablo Vares (Uruguai), com a percussão no flamenco e o mais novo instrumento mundial, o handpan; Loua Pacon Oulaï (Costa do Marfim) ofertando a riqueza sonora dos djembé e dununs; Fabiano Derbak traz a ancestral sonoridade árabe do derbake (tabla ou derbuka); Cândido de Castro (ritmos orientais) acompanhado de Daisy Reis com danças do deserto; Fernando Sessé (pandeiro moderno), Carine Brazil (surdo) e Pingo Borel com maçambique e batuque trazendo a originalidade dos ritmos afro-gaúchos completam a pluralidade rítmica que pode ser acessada por qualquer público.

Programação



5/10

10h – Derbake - Fabiano Tuerlinckx Daneris (Fabiano Derbak)

14h – Pandeiro moderno - Fernando Sessé



12/10

10h - Percussão e dança persa - Cândido de Castro e Daisy Reis

14h - Flamenco e handpan – Pablo Vares

18h – Show com Pablo Vares – Inexorable – Entrada franca



19/10

10h – Carine Brazil - Surdo

14h – Pingo Borel - Ritmos maçambique e batuque



26/10

10h – Loua Pacom Oulaï - djembé e dununs

18h – Show Tambores do Mundo reunindo os percussionisas do Festival