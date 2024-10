Mostra reúne compositores e intérpretes da música de concerto na UFRGS

Acreditando que a universidade pública cumpre uma função importante na difusão e atualização do repertório da chamada música de concerto, a mostra Música em ação: composição e performance reúne compositores, compositoras, intérpretes e grupos musicais de terça (1) a sexta-feira (4), no campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (rua Eng. Luiz Englert, 333). A programação, gratuita e aberta ao público em geral, integra as comemorações dos 90 anos da instituição e tem direção artística dos professores Antônio Carlos Borges Cunha e Celso Loureiro Chaves. Mais informações, bem como o link de inscrição para as masterclasses, estão disponíveis em ufrgs.br/difusaocultural.A iniciativa pretende abrir um espaço regular, anual, para a apresentação de trabalhos autorais da música de concerto produzida no século XXI, privilegiando a comunidade interna à UFRGS, mas não só: a proposta é articular, no ambiente universitário, grupos e intérpretes também de outras instituições. Neste ano, a programação apresenta recitais, colóquios e masterclasses, dos quais participam professores, estudantes e egressos dos cursos de Música da UFRGS, além de compositores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Além de mapear tendências da prática composicional atual, a mostra presta homenagem a dois professores que foram fundadores da classe de composição na UFRGS: Armando Albuquerque (1901-1986) e Bruno Kiefer (1923-1987). O Centro Cultural da UFRGS abriga seis recitais: quatro deles, de terça (1) a sexta-feira (4), às 19h; e dois no horário do almoço, às 12h30min, na quarta (2) e na quinta-feira (3).