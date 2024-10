Paysanos sobe ao palco do Ocidente Acústico

Nesta quinta-feira (3), o Ocidente Acústico (av. Osvaldo Aranha, 960) recebe a banda nativista Paysanos, às 21h. Luiz Dallastra (gaita e voz), Matheus Krummenauer (violão 7 cordas) e João Bauken (bateria) levam as tradições gaúchas ao público preservando e reinventando a riqueza sonora do estado, trazendo novas perspectivas e influências contemporâneas. Os ingressos partem de R$ 25,00 no Sympla. A retomada da música nativista rio-grandense é um fenômeno que tem encantado a cena musical, especialmente pela crescente participação da juventude. O som folk nativo do Rio Grande do Sul, com suas raízes profundas na tradição e na cultura gaúcha, está sendo abraçado por uma nova geração de artistas e entusiastas. O show serve como uma celebração da identidade gaúcha, unindo passado e presente em harmonia, e mostrando que as tradições musicais rio-grandenses têm um lugar vibrante no cenário cultural atual.