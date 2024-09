Mritak - A Comédia da Vida retorna para nova temporada no Estúdio Stravaganza

Depois de uma bem-sucedida temporada em julho deste ano, a experiência cênico-gastronômica Mritak - A Comédia da Vida retorna neste mês de outubro, a partir desta quarta-feira (2) até o dia 30, todas as quartas-feiras, sempre às 20h no Estúdio Stravaganza (rua Dr. Olinto de Oliveira, 68). Com texto de Luiz Henrique Palese e direção de Adriane Mottola, os ingressos estão disponíveis no Sympla a partir de R$98,00 + taxas. O público é convidado a participar de uma peça que se desenvolve durante um jantar em três tempos: entrada, prato principal e sobremesa, inspirados na gastronomia indiana e preparados por Duda Cardoso, que assina a direção artística dessa montagem e atua ao lado de Janaina Pelizzon e Lauro Ramalho. O cardápio do jantar é composto por Entrada (Dal - sopa de lentilha), Prato Principal (tikka masala vegano de tofu e grão-de-bico com arroz cateto) e Sobremesa (kheer - arroz doce Indiano). Todo o cardápio é vegano, sem glúten e sem lactose. Bebidas alcoólicas não inclusas.Mritak - A Comédia da Vida apresenta a história de Lal Bihari, um indiano que, ao descobrir-se morto nos registros oficiais, tenta por 19 anos provar que está vivo, através dos métodos mais extravagantes. Tenta ser preso, concorre a eleições, processa pessoas e, ao descobrir outros mortos como ele, funda a Associação das Pessoas Mortas. As apresentações do espetáculo fazem parte da programação especial em comemoração aos 36 anos da Cia. Stravaganza.