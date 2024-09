Jane Tutikian apresenta obra de poetas africanas no Instituto Ling

Professora de literatura da UFRGS e premiada escritora, Jane Tutikian estará no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) na quarta-feira (2), às 16h, para ministrar uma aula em homenagem à produção poética das mulheres africanas. A tarde especial será dedicada a estudar, ler e declamar poemas de pioneiras como Alda Lara, Alda Espírito Santo e Noémia de Sousa, às contemporâneas Paula Tavares, Conceição Lima e Ana Mafalda Leite. Os ingressos para a atividade custam R$39,60 no valor inteiro e R$19,80 para quem tem direito a meia-entrada, e podem ser adquiridos no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural.O encontro destaca temas abordados com frequência por essas seis poetas, como memória, origem, ancestralidade, amor e feminino, promovendo uma pequena viagem na cultura e na história do continente africano. A atividade faz parte do Poesia no Ling, projeto que faz sucesso na programação literária do Instituto Ling, promovendo visitas a obra de grandes nomes do genero. A cada edição, um professor de literatura e convidado a apresentar um determinado autor ou tema, alem de dar voz a poemas especialmente selecionados.