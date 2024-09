Roda Viva recebe a presidente do TSE nesta segunda-feira

Para falar do delicado momento da política nacional e da expectativa do TSE para as eleições 2024, a ministra Cármen Lúcia estará no Roda Viva na próxima segunda-feira (30). A presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez duras críticas aos episódios de violência ocorridos no processo eleitoral deste ano. Com apresentação de Vera Magalhães, o Roda Viva é exibido ao vivo às 22h pela TV Cultura, site da emissora, app Cultura Play, YouTube, Tik Tok e Facebook.Para essa entrevista, o programa recebe uma bancada formada por Denise Rothenburg - colunista de Política do Correio Braziliense; Fernando Neisser - professor de Direito Eleitoral da FGV/SP; Renata Galf - repórter da Folha de S.Paulo; Vera Rosa - repórter especial e colunista do Estadão; e Tai Nalon, diretora executiva do Aos Fatos. O cartunista Luciano Veronezi fará os desenhos durante o programa.