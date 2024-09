Anderson Coelho faz sessão comentada de Batuques e Romances na Livraria Baleia

As vivências de um jovem-adulto negro, criado pela avó, em busca de encontrar o próprio lugar no mundo serão tema de um bate-papo promovido pela Livraria Baleia (Rua dos Andradas, 351), localizada no coração de Porto Alegre, nesta quinta-feira (26), às 19h. O enredo é narrado por Anderson Coelho, em Batuques e Romances, seu livro que chegou ao mercado em abril deste ano.O evento também recebe a artista Mitti Mendonça para um debate sobre a produção literária de autoria negra no Brasil. Após o bate-papo, haverá uma sessão de autógrafos na livraria. Batuques e Romances tem o selo Estúdio Mar Edições, editora independente dedicada à publicação de literatura contemporânea, ensaios e reedições de obras antigas. SinopseA trama, narrada em primeira pessoa, conta a história, desde a infância, de um menino preto, cria de terreiro e da vida interiorana, até a maturidade, da vida citadina e da paixão pela fotografia. O autor escolhe a linguagem coloquial, da conversa cotidiana e corriqueira, para tratar das experiências sociais e amorosas, e dos anseios da busca do personagem pelo entendimento de si, aproximando a leitora e o leitor não só da história, mas da matéria humana. É uma narrativa de formação afetiva, de descoberta e formação afetiva de pessoas pretas.