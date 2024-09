Grupo Fat Bull comemora sete anos com festa em Novo Hamburgo

No próximo sábado (28), a partir das 14h, o Grupo Fat Bull irá celebrar seu aniversário de 7 anos com o último evento na Rua Tapes 503 - Novo Hamburgo, endereço que deu origem à cervejaria hamburguense. O evento promete uma tarde cheia de música, gastronomia, diversão e, claro, muita cerveja artesanal Fat Bull. A festa será gratuita e aberta ao público, proporcionando um momento especial para amigos e comunidade local.A programação musical ficará por conta do DJ Chernobyl, da banda Go Peppers e do grupo Oficial BR, todos sob o comando de Lelê Bortholacci. A diversidade de estilos musicais promete agradar a todos os gostos, criando o ambiente perfeito para celebrar mais um marco na história da cervejaria.Além da música, o evento contará com diversos foodtrucks oferecendo variedade de opções gastronômicas, garantindo que os participantes possam se deliciar enquanto aproveitam o dia. Para as famílias com crianças, haverá um espaço kids, pensado especialmente para os pequenos.