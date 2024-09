As Batucas revisitam o samba por outro prisma em sua oficina de outubro

A próxima imersão das Batucas aborda o ritmo por outro viés: o das rodas de samba. A convidada desta edição é a criadora da Roda de Samba As Rainhas, Shay, que irá participar das aulas, que, desta vez, serão no dia 12 de outubro, em dois horários: das 14h às 16h ou das 17h às 19h. À venda no Sympla, a inscrição custa R$ 100,00 e o local exato da oficina é enviado através do e-mail no momento da confirmação.Tendo o samba e suas nuances na linha de frente, a ideia é dar um panorama teórico breve sobre o ritmo, falar sobre as consagradas rodas de samba e do movimento de mulheres nas rodas de samba e, em seguida, partir para as práticas, utilizando alguns dos instrumentos de percussão além das vozes. O objetivo é que as alunas tenham um contato mais próximo com instrumentos, além de se familiarizarem com questões rítmicas, de pulso da música e da conexão com o corpo. A participação da Shay enriquece a 12ª Imersão, pois ela poderá dar um panorama de como vem sendo esse crescimento das mulheres nas rodas, da entrada definitiva das mulheres nesse universo e o quanto a cidade ganha com o seu fortalecimento nos espaços de cultura.O momento da prática vocal será ministrado por Raquel Pianta, e engloba os aquecimentos vocais - de respiração e corpo - e o aprendizado de uma canção para as alunas cantarem juntas. Já a parte percussiva fica aos cuidados de Biba Meira, referência como uma das grandes bateristas brasileiras, criadora das Batucas e Julia Pianta, regente das Batucas ao seu lado e professora das requisitadas turmas de pandeiro da escola. A oficina encerra numa grande celebração dos ensinamentos percussivos com a prática vocal, com todas tocando e cantando juntas.